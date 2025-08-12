В Японии создали духи с ароматом новорожденного ребенка

В Японии разработали духи с ароматом новорожденного ребенка, пишет Sora News. Продукт стал результатом шести лет исследований в Университете Кобе.

Команда под руководством Мамико Одзаки, почетного профессора университета и специалиста по физиологии вкуса и обоняния, в сотрудничестве с врачами Медицинской школы Университета Хамамацу, а также беременными и недавно родившими женщинами, собрала образцы запахов примерно у 20 новорожденных. В результате удалось выделить 37 компонентов, определяющих этот аромат.

Ключевым веществом оказался нонанал — химическое соединение с цветочным оттенком, которое, по мнению ученых, младенцы выделяют для поощрения нежного взаимодействия с родителями. Духи получили название Poupon Pure и позиционируются не только как парфюм, но и как средство для расслабления перед сном или во время медитации. Идея продукта возникла у Одзаки после многолетних исследований феромонов у муравьев и размышлений о том, как запахи могут укреплять социальные связи между людьми.

Сейчас вся партия распродана, и приобрести флакон можно только по предварительному заказу — цена $20 за 5 мл. Новые поставки ожидаются в период с середины августа по начало сентября.

Ранее в Японии было создано сильное обезболивающее, которое не вызывает привыкания.