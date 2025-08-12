РСТ о возможной отмене «все включено» в Турции: «20 лет уже обсуждают»

Дискуссии об отмене «все включено» в Турции идут последние 20 лет, но эта система выгодна не только туристам, но и самим отелям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин. Он добавил, что тему об отмене «шведского стола» чаще всего поднимают рестораны и сувенирные магазины за территорией отелей — в них никто не идет тратить деньги.

«Только за этот год это уже седьмой этап обсуждения, который инициируют не официальные власти, а эксперты, в том числе смежных отраслей туризмом. Прежде всего, чаще всего с этой инициативой выступают рестораны и сувенирные магазины за территорией отелей. Они не получают прибыль из-за того, что туристы, отдыхающие по системе «все включено», не предусматривают дополнительных трат за территорией отеля. В данной ситуации речь идет в этой дискуссионной инициативе о более рациональном использовании продуктов питания из-за большого количества отходов. Турция является популярным направлением — в год эту республику посещает около 7 млн российских туристов. Мы не подтверждаем со стороны наших турецких коллег отказ от системы «все включено», так как это выгодно и отелям, и, конечно, туристам, которые заранее фиксируют свой бюджет», — сказал Горин.

По мнению турэксперта, сами отельеры должны правильно планировать объемы закупок продуктов питания, их рациональное использование и утилизацию. При этом одновременно стоит развивать систему «а-ля карт», считает Горин.

«Различные форматы могут быть, на самом деле. В последние годы, например, мы фиксируем большой интерес и популярность в этих отелях ресторанов по меню «а-ля карт». К сожалению, мест в этих ресторанах недостаточно. И, как правило, отели предлагают гостям за период путешествия один-два визита в неделю. Хотя мы видим, что наши туристы даже на завтраках, не только на ужинах, очень часто выбирают именно ресторан «а ля карт». Вот поэтому, наверное, со стороны отелей просто нужно более активно развивать систему по меню. В этом случае, конечно, это уже ресторанное обслуживание, сервировка столов и подача блюд с учетом именно меню. Это может быть один из вариантов, как более рационально использовать продукты питания», — констатировал Горин.

До этого газета Sabah сообщила, что турецкие власти снова обсуждают возможность замены традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система «все включено» (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом «а-ля карт» (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.

Согласно информации фонда по борьбе с расточительством, в Турции ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них даже не идут на приготовление еды.

Ранее россиянам дали советы, как не переедать на шведском столе в отпуске.