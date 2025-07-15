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В Японии появились бабушки напрокат за $23 в час

OC: в Японии можно арендовать бабушку за $23 в час
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Client Services

В Японии можно арендовать бабушку за $23 в час, пишет Oddity Central.

В программе участвуют более 100 пожилых женщин в возрасте от 64 до 90 лет, обладающих богатым жизненным опытом, навыками общения и кулинарии. Многие из них раньше были домохозяйками, воспитывающими детей, умеют готовить по домашним рецептам, мастерски поддерживают беседу и создают атмосферу доброты и заботы.

Клиенты могут выбрать бабушку по своим потребностям: кто-то хочет просто пообщаться и попить чай, другим нужна помощь в сложных личных ситуациях, третьи заказывают их как гостей на свадьбу или другие мероприятия. Например, одна девушка обратилась за помощью, чтобы разорвать отношения с парнем — она хотела, чтобы ее «бабушка» передала ему записку. Другой клиент не имел родственников на свадьбе и пригласил «взятую напрокат» бабушку как представителя семьи.

Услуга особенно популярна среди тех, кто чувствует одиночество или испытывает недостаток семейного тепла. Многие отмечают, что общение с такими женщинами приносит умиротворение, понимание и чувство защищенности. Для самих же участниц проекта это возможность оставаться востребованными, делиться своим опытом и быть полезными обществу.

Стоимость услуги составляет $23 в час, плюс транспортные расходы и прочие затраты, связанные с совместным пребыванием. При этом организаторы подчеркивают важность уважения к пожилым людям, поэтому все встречи проходят в безопасной и доброжелательной обстановке.

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