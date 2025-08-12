Среди молодоженов стал популярным стартап по приглашению незнакомцев на свадьбы ради денег

Во Франции вышло приложение для молодоженов по продаже билетов на свои свадьбы

Во Франции стало популярным приложение, через которое молодожены могут позвать незнакомцев на свадьбу, чтобы покрыть расходы, пишет Oddity Central.

Французский стартап Invitin, основанный Катей Лекарски в начале 2025 года, предлагает необычную услугу — продажу билетов на свадьбы. Идея пришла основательнице, когда еt пятилетняя дочь поинтересовалась, почему их не приглашают на такие мероприятия. Лекарски решила, что многие люди хотели бы побывать на свадьбах чаще, и превратила это в бизнес-модель: молодожены получают помощь в покрытии расходов, а Invitin зарабатывает комиссионные.

Сейчас на платформе уже несколько пар готовы пригласить посторонних гостей на свои торжества за €150–€400 с человека. Посетители, в свою очередь, должны соблюдать дресс-код, приходить вовремя и умеренно употреблять алкоголь.

Например, 48-летняя Дженнифер и 50-летний Пауло, которые планируют свадьбу в загородном поместье под Парижем, пригласят 100 родственников и друзей, а также нескольких незнакомцев. По словам невесты, это не столько способ заработать, сколько возможность сделать праздник особенным.

«Нам просто нравится делиться моментами с новыми людьми», — прокомментировали они.

