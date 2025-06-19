На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пара сыграла свадьбу в приюте для собак и растрогала соцсети

SCMP: в Китае пара сыграла свадьбу в приюте для собак
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Китайская пара, управляющая приютом для бездомных собак в Тяньцзине, растрогала соцсети, сыграв свадьбу в питомнике, пишет South China Morning Post.

31-летний жених по фамилии Ян ранее был успешным предпринимателем в строительной сфере, владевшим активами на сумму более $1,4 млн. Однако его бизнес обанкротился в 2020 году. Чтобы погасить долги и выплатить зарплаты сотрудникам, он продал дом и машины. После банкротства мужчина решил посвятить себя помощи бездомным животным, что было вдохновлено потерей пяти щенков в его детстве.

На оставшиеся деньги он начал спасать бездомных собак и со временем организовал небольшой приют. Сначала Ян содержал всего десять животных и сам занимался всеми делами. Со временем его дело привлекло внимание общественности и поддержку от местных жителей. Сегодня питомник насчитывает более 200 собак и около 8 тысяч волонтёров, которые помогают в уходе за зверьми и содержании территории.

Летом 2020 года Ян женился на своей давней подруге. Церемония бракосочетания пары прошла прямо в самом приюте. На ней присутствовали не только родные и друзья, но и десятки четвероногих гостей. Собаки сидели рядом с волонтёрами, пока молодожёны шли к алтарю, создавая «трогательную и незабываемую атмосферу».

Ранее свадьба пары из Китая сорвалась из-за пригласительной открытки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами