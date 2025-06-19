Пара сыграла свадьбу в приюте для собак и растрогала соцсети

Китайская пара, управляющая приютом для бездомных собак в Тяньцзине, растрогала соцсети, сыграв свадьбу в питомнике, пишет South China Morning Post.

31-летний жених по фамилии Ян ранее был успешным предпринимателем в строительной сфере, владевшим активами на сумму более $1,4 млн. Однако его бизнес обанкротился в 2020 году. Чтобы погасить долги и выплатить зарплаты сотрудникам, он продал дом и машины. После банкротства мужчина решил посвятить себя помощи бездомным животным, что было вдохновлено потерей пяти щенков в его детстве.

На оставшиеся деньги он начал спасать бездомных собак и со временем организовал небольшой приют. Сначала Ян содержал всего десять животных и сам занимался всеми делами. Со временем его дело привлекло внимание общественности и поддержку от местных жителей. Сегодня питомник насчитывает более 200 собак и около 8 тысяч волонтёров, которые помогают в уходе за зверьми и содержании территории.

Летом 2020 года Ян женился на своей давней подруге. Церемония бракосочетания пары прошла прямо в самом приюте. На ней присутствовали не только родные и друзья, но и десятки четвероногих гостей. Собаки сидели рядом с волонтёрами, пока молодожёны шли к алтарю, создавая «трогательную и незабываемую атмосферу».

Ранее свадьба пары из Китая сорвалась из-за пригласительной открытки.