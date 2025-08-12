На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные причины выпадения волос

Врач Сюракшина: стресс может вызвать выпадение волос
Выпадение волос может быть вызвано различными причинами, для ее определения важно обратиться к специалисту. Об этом Pravda.Ru рассказала трихолог, диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

По ее словам, алопеция может быть диффузной, андрогенной или очаговой.

«Если она очаговая, то это, как правило, аутоиммунное, то есть иммунная система. Это может быть стресс. Либо состояние иммунной системы поменялось и все. Если это диффузное, соответственно, может быть на фоне анемии, недостаток микро- и макроэлементов, также стресс, никуда не денешься от него, плюс может быть наследственный фактор», — сказала Сюракшина.

Она отметила, что в случае с колебанием уровня мужских гормонов важно обследоваться дальше. В частности, оценить уровень тестостерона, дигидротестостерона и заниматься именно гормонами. При этом эксперт призвала не заниматься самолечением и не тратить деньги на витамины без назначения специалиста.

Доктор Дэвид Фентон, дерматолог клиники OneWelbeck в Лондоне, до этого говорил, что причинами выпадения волос могут быть поликистоз яичников, заболевания щитовидной железы, ревматоидный артрит и анемия.

Ранее трихолог объяснил «шоковое» выпадение волос после пересадки.

