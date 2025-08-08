На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У подмосковного чиновника изъяли имущество на 70 млн рублей за коррупцию

Прокуратура конфисковала имущество на 70 млн рублей у экс-сотрудника Росреестра
Shutterstock

Прокуратура Московской области конфисковала в доход государства недвижимость и автомобили экс-сотрудника подмосковного Росреестра на сумму более 70 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что проверка проводилась в отношении бывшего начальника отдела по Балашихе Управления Росреестра по Московской области Алексея Хромина.

«Хромин в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел 26 объектов недвижимого имущества и долей в них...», — рассказали в прокуратуре.

Помимо этого, экс-чиновник купил 14 автомобилей премиум-класса.

Суд ранее признал Хромова виновным в получении взяток — он был осужден к длительному сроку лишения свободы.

В Федеральной службе судебных приставов ранее сообщили, что за первые шесть месяцев 2025 года у коррупционеров в РФ конфисковали более 645 млн объектов имущества.

Ранее суд арестовал до конца сентября замглавы Когалыма по делу о взятке.

