В аэропорту Саратова введены временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова введены ограничения на полеты

В саратовском международном аэропорту Гагарин введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Утром 11 августа в аэропорту Саратова вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты спустя несколько часов.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах.

Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».