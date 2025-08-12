Названы самые популярные медицинские гаджеты у россиян

Тонометр, глюкометр и фитнес-браслеты остаются лидерами среди самых популярных медицинских гаджетов среди россиян, но на рынке набирают обороты устройства для уколов и умные весы, выяснила medtech-компания «Комарик» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Устройства для самостоятельного ввода препаратов стали лидерами по темпам роста спроса за год среди других медицинских гаджетов. Они же наряду с умными весами и ирригаторами вошли в тройку самых потенциально любопытных гаджетов. Востребованность этих и других гаджетов растет в условиях роста числа россиян с хроническими заболеваниями, популяризации здорового образа жизни среди россиян всех поколений и стремления меньше зависеть от инфраструктуры медучреждений.

Свыше 84% россиян в крупных городах уже имеют дома персональные медицинские устройства — от тонометров до гаджетов нового поколения. Почти четверть из них (72%) используют эти устройства регулярно, тогда как 28% пользуются ими редко либо вовсе не пользуются.

Самым популярным медицинским гаджетом среди россиян оказался тонометр, причем за год спрос на него заметно вырос. Если год назад он был «лишь» у 54% опрошенных, то сейчас — у 62%. Растущий спрос на тонометры связан, в частности, с высоким уровнем распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и тренд на более внимательное отношение к своему здоровью. Так, из числа тех, кто купил тонометр недавно, свыше трех четвертей назвали причиной возникновение или обострение проблем с давлением, а каждый четвертый — желание тщательнее отслеживать показатели своего здоровья в целях профилактики. Примечательно, что рост спроса на тонометры был выявлен не только среди «возрастной аудитории», но и среди молодых людей в возрасте от 24 до 35 лет (с 18 до 24%).

На втором месте по уровню популярности оказались умные часы и фитнес-браслеты: ими пользуются 55% опрошенных. Эти гаджеты популярны в первую очередь у аудитории в возрасте 25–34 лет (61%), которые активно следуют трендам ЗОЖ и использует браслеты для отслеживания физической активности, сна и пульса. При этом за год они стали востребованы и среди возрастной аудитории: если год назад ими пользовались 19% опрошенных в возрасте старше 50 лет, то сейчас — 26%.

На третьем месте оказался глюкометр: его используют 42% опрошенных. Примечательно, что большинство из них — около трех четвертей — не страдают диабетом: они приобрели его для периодического контроля уровня сахара в рамках профилактики.

Наблюдается увеличение спроса на пульсоксиметры — гаджеты, измеряющие уровень насыщения крови кислородом: если год назад они были у 34% респондентов, то сейчас — у 41%. Это связано не только с отголосками пандемии, но и с популяризацией гаджетов, которые позволяют измерять здоровье в цифрах. Среди россиян популярностью также пользуются ирригаторы (они есть у трети опрошенных — 34%) и электромассажеры (26%).

Меньшей популярностью среди россиян пользуются персональные инъекторы (14%), умные весы (12%) и алкотестеры (5%). Впрочем, спрос вырос и на них: год назад умными весами пользовались 10% опрошенных, инъекторами — лишь 3% опрошенных, а алкотестерами — 4%.

Примечательно, что шприцы-пистолеты, которые есть всего у 14% опрошенных, оказались лидерами по темпам роста спроса на них среди других гаджетов (+11 п.п. против +6–8 п.п. по остальным гаджетам), отмечает гендиректор «Комарика» Артур Загитов. «Всего год назад россиян, использовавших устройства для самостоятельного введения лекарств, было втрое меньше. Рынок только формируется, но уже демонстрирует заметную динамику», — говорит он.

По словам Загитова, высокие темпы роста спроса на устройства для уколов — прямое последствие двух трендов: увеличения числа людей с хроническими заболеваниями и стремление к автономному контролю за своим здоровьем.

«Исследование показало, что люди хотят меньше зависеть от медицинской инфраструктуры (43% респондентов готовы пользоваться медицинскими гаджетами, если это поможет сократить количество визитов в медучреждение), и больше контролировать лечение самостоятельно. Среди причин, по которым россияне приобретают устройства для самостоятельного введения препаратов, — не только необходимость регулярных инъекций инсулина или гормональных препаратов, но и растущий интерес к профилактике и комфортному приему лекарств или витаминов», — отметил он.

Среди гаджетов, которые россияне еще не пробовали, но хотели бы опробовать в ближайшее время, лидируют умные весы (23% из числа тех, у кого их пока нет), персональные инъекторы (20%) и ирригаторы (18%). Особенно активен интерес к новым устройствам у людей в возрасте 30–45 лет.

