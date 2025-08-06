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Врач ответила, стоит ли принимать успокоительные в жару

Врач Мартьянова: в жару не стоит принимать успокоительные
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В жару людям не стоит принимать успокоительные или бодрящие препараты, если у них нет психических, неврологических заболеваний, потому что их состояние сможет нормализоваться без дополнительных средств. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского Ольга Мартьянова.

Она отметила, что в такую погоду могут появиться усталость, раздражительность и тревожность.

«При слишком высокой температуре меняется как продолжительность, так и качество сна. Из-за ухудшения этих параметров растет уровень гормонов стресса — кортизола, адреналина. Такой «коктейль» добавляет раздражительности, агрессии и тревожности», — уточнила Мартьянова.

Однако, по ее словам, самочувствие здоровых людей улучшится, когда жара спадет. В связи с этим принимать успокоительные или стимуляторы без особых показаний не стоит.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Наталья Суворинова до этого рассказала «Газете.Ru», что в жару головная боль может быть вызвана обезвоживанием. Чтобы от нее избавиться, достаточно соблюдать питьевой режим.

Ранее были названы безопасные виды активности в летнюю жару.

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