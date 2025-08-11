В Таиланде продавец фруктов напал на туриста с ножом из-за 150 рублей

В Таиланде турист отказался платить за съеденные фрукты и получил ножом в живот

Спор с тайским продавцом об оплате фруктов закончился для туриста госпитализацией, пишет Thaiger.

Ночью 8 августа на Патонге произошла драка между туристом из Азербайджана и продавцом фруктов. Конфликт вспыхнул после того, как 33-летний Орхан Хидайет Оглу съел фрукты из передвижной лавки, принадлежащей 25-летнему Паннавиту Йонгёсьингу, и отказался заплатить 60 бат (около 150 рублей). Спор перерос в потасовку, и таец ударил туриста ножом в живот.

Полиция Патонга получила сообщение о поножовщине в 2:20 ночи и обнаружила на месте пострадавшего мужчину с тяжелым ранением. Его доставили в больницу. О его текущем состоянии не сообщается.

Нападавший сразу признал свою вину и был задержан. Правоохранители выпустили заявление, в котором говорилось, что «ни один спор из-за небольшой суммы не должен перерастать в насилие». Сейчас полицейские изучают записи видеонаблюдения с места происшествия.

