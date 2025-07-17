Двух туристок избили на популярном турецком курорте из-за неоплаченного счета

Двух британок избили на турецком курорте из-за неоплаченного счета. Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел еще 2 июня возле ресторана Mad Boys в Мармарисе. На записи видно, как мужчины нападают на туристок и наносят им удары, когда те уже лежат на тротуаре. На место происшествия вызвали полицию, но ни одна из сторон не подала заявление, поэтому дело было закрыто. Неизвестно, получили ли женщины травмы в результате нападения.

Расследование возобновилось после того, как видео с избиением попало в сеть. Пятеро работников ресторана были задержаны за участие в драке, а заведение закрыли на неопределенный срок. Управляющий ресторана заявил, что семья из пяти человек спровоцировала ссору, не оплатив счет в 5 тыс. турецких лир (9,6 тыс. рублей). По его словам, туристы спровоцировали персонал, оскорбив турок и турецкий флаг.

«Следует знать, что насилие в отношении женщин в Мугле совершенно неприемлемо. Наше государство решительно выступает против любых форм насилия в отношении женщин», — заявили власти округа Мармарис.

Ранее работник пляжа в Турции избил туриста после отказа от шезлонга.