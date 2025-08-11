На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец берет у шестилетней дочери арендную плату, чтобы научить ее финансовой грамотности

Michael Madden

Американец ежемесячно берет арендную плату с шестилетней дочери, чтобы научить ее планировать бюджет. О своей методике он рассказал журналу PEOPLE.

Майкл Мэдден, территориальный менеджер из Центрального Техаса, заметил, что многие взрослые плохо разбираются в базовых вопросах денег. Поэтому он решил учить свою дочь Роуз финансовой грамотности с ранних лет.

Для этого мужчина придумал таблицу домашних дел, по которой Роуз зарабатывает баллы за помощь по дому и полезные привычки — например, чистку зубов без напоминаний. За 25 баллов ей начисляют $5, а за 30 — дополнительный бонус.

Девочка знает, что 20% от заработанных средств она должна отдать в качестве «арендной платы». Это помогает ей понять, что не все деньги можно тратить сразу и что у взрослых есть обязательные расходы.

«Мы не забираем у нее деньги, а учим их разумно использовать. Это урок планирования — часть денег идет на нужды, часть можно копить или тратить», — объясняет Майкл.

Роуз уже понимает, что такое аренда, что электричество и другие услуги стоят денег, и что надо экономить ради крупных покупок. Она гордится своими достижениями и даже напоминает отцу, что пора обновлять график.

Майкл надеется, что благодаря такому подходу у его дочери выработаются ответственность, умение планировать и откладывать желания на потом. Недавно он поделился своей системой в TikTok, и видео набрало около 7 млн просмотров. Мужчина советует родителям не бояться начинать с малого, делать обучение простым и интересным, тогда дети, по словам мужчины, удивят вас своими успехами.

