На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин систематически избивал сестру-подростка в воспитательных целях

В Кировской области мужчину обвинили в истязании сестры-подростка
close
Shutterstock

В Кировской области 28-летний местный житель обвиняется в систематических истязаниях 16-летней сестры, которые он совершал в воспитательных целях. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло в мае в поселке Семушино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил сестре-подростку удары по лицу под видом «воспитательных мер». 29 мая он схватил девушку за шею и угрожал ей физическим устранением, что она восприняла как реальную опасность.

Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. Ему предъявлены обвинения по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее стало известно, что россиянин, отлупивший сына-первоклассника ремнем из-за отметок, понесет наказание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами