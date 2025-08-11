Пострадал ребенок: мужчина подмешивал мочу в газировку и оставлял на полках магазина

В Гонконге мужчина подмешал мочу в бутылки в газировкой и оставил их в магазине

Полиция Гонконга арестовала 63-летнего местного жителя арестовали по подозрению в подмешивании собственной мочи в газированные напитки из супермаркета. Об этом сообщает South China Morning Post.

По предварительной информации, у пенсионера случился конфликт с работниками одного из сетевых магазинов. Чтобы отомстить им, он выбрал изощренный способ: приобрел несколько бутылок популярного безалкогольного напитка, открыл их, подмешал мочу и вернул на полки магазина.

По версии правоохранителей, всего мужчина отравил своей мочой девять бутылок газировкой. Одну из них приобрел мальчик. Ребенок отпил жидкость. После ее употребления ему стало плохо и понадобилась медицинская помощь.

Преступника установили с помощью записей с видеокамер. У него дома нашли одежду и рюкзак, которые он использовал, когда подбрасывал бутылки с мочой в супермаркет.

Ранее сообщалось, что в США уборщик мочился в воду и заразил сотрудников больницы герпесом.