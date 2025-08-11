На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пострадал ребенок: мужчина подмешивал мочу в газировку и оставлял на полках магазина

В Гонконге мужчина подмешал мочу в бутылки в газировкой и оставил их в магазине
true
true
true
close
Shutterstock/James Jiao

Полиция Гонконга арестовала 63-летнего местного жителя арестовали по подозрению в подмешивании собственной мочи в газированные напитки из супермаркета. Об этом сообщает South China Morning Post.

По предварительной информации, у пенсионера случился конфликт с работниками одного из сетевых магазинов. Чтобы отомстить им, он выбрал изощренный способ: приобрел несколько бутылок популярного безалкогольного напитка, открыл их, подмешал мочу и вернул на полки магазина.

По версии правоохранителей, всего мужчина отравил своей мочой девять бутылок газировкой. Одну из них приобрел мальчик. Ребенок отпил жидкость. После ее употребления ему стало плохо и понадобилась медицинская помощь.

Преступника установили с помощью записей с видеокамер. У него дома нашли одежду и рюкзак, которые он использовал, когда подбрасывал бутылки с мочой в супермаркет.

Ранее сообщалось, что в США уборщик мочился в воду и заразил сотрудников больницы герпесом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами