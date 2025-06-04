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Женщина промыла нос водой из-под крана и занесла в мозг инфекцию

The Sun: американка промыла нос водой из-под крана и занесла в мозг амебу
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Depositphotos

В США женщина промыла нос водой из-под крана и занесла в мозг инфекцию, пишет The Sun.

Как пишут СМИ, 71-летняя женщина заразилась Naegleria fowleri, известной как «амеба, поедающая мозг». Американка не контактировала с открытыми водоемами, но за несколько дней до появления симптомов она использовала устройство для промывания носа, заполнив его водой из системы водоснабжения автофургона. Вода была взята из крана в кемпинге и не подвергалась дополнительной очистке или кипячению.

У женщины начались симптомы через четыре дня после процедуры. Она испытывала лихорадку, головную боль и изменения психического состояния. Пациентку лечили в больнице, однако состояние продолжало ухудшаться, в итоге врачи не смогли ей помочь.

Специалисты департамента здравоохранения штата Техас провели детальное расследование возможного источника заражения. Было проверено две версии: заражение могло произойти либо через воду из внутреннего резервуара автофургона, либо через муниципальную систему водоснабжения кемпинга, к которому был подключен фургон.

Для анализа были взяты образцы воды из разных частей системы автофургона, включая устройство для промывания носа, краны, душ, водонагреватель и резервуар для хранения воды. Также были исследованы образцы из муниципальной системы водоснабжения. Ученые не обнаружили жизнеспособных особей амебы или ее ДНК, однако отметили, что система водоснабжения автофургона не была должным образом продезинфицирована.

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