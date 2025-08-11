На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Журова заявила, что не была за границей 11 лет

Депутат Журова заявила, что в ее жизни ничего не изменится после объявления в розыск СБУ
Алексей Майшев/РИА Новости

СБУ объявила депутата Госдумы Светлану Журову в розыск на Украине. Сама депутат рассказала «Газете.Ru», что на нее наложены санкции с 2014-го года – и за границей она не была 11 лет.

«По их пониманию – законно, больше скажу, что законно объявить в розыск в понимании украинцев любого человека, который был в Крыму или на Донбассе. [По причине того, что] территориальная целостность [Украины] нарушена при пересечении границы – это [тюремный срок на] 15 лет. Я с 2014 года в санкциях, считайте, что это уже почти так и было, как в розыске», — сказала она.

Депутат рассказала, что, когда раньше ездила в Страсбург принимать участие в заседаниях, ее задерживали на границе, а затем отпускали. Журова заявила, что вопрос выезда за границу для нее неактуален.

«Я вне России не была 11 лет. Не езжу за границу очень давно, не могу выехать ни в какую страну без каких-то специальных документов. Я была в этом состоянии, это нормально для меня», — сказала она.

О том, что СБУ объявила в розыск зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову, сообщило агентство ТАСС. Согласно информации в карточке в базе службы безопасности, ее объявили в розыск еще в мае 2022-го года. Ее обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Она также числится с 2017-го года в списках «Миротворца».

Ранее в России рассказали, как Киев и ЕС попытаются сорвать переговоры на Аляске.

