Мужчина сделал возлюбленной предложение и ударил ее ножом в горло, получив отказ

Во Франции мужчина ударил возлюбленную ножом в горло после отказа в женитьбе
Mark_KA/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции мужчина сделал предложение возлюбленной и ударил ее канцелярским ножом в шею, получив отказ. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в субботу днем у подножия башен Айо в городе Нантере. По предварительным данным, мужчина сделал предложение своей партнерше, но получил отказ. После этого он схватил канцелярский нож и нанес женщине удар в горло, повредив сонную артерию. После нападения злоумышленник скрылся в парке Андре-Мальро, где попытался наложить на себя руки.

В результате и женщина, и мужчина были госпитализированы в тяжелом состоянии после того, как им оказали первую помощь на месте. Жизни женщины на момент госпитализации ничего не угрожало. Прокуратура Нантера ведет расследование случившегося.

Ранее пенсионер сжег баню и изрезал бывшую возлюбленную за отказ вернуться к нему.

