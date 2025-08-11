Психолог назвала эффективный способ прожить эмоции

Творчество является хорошей базой для того, чтобы проживать негативные эмоции. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог Юлия Винокурова.

«В том числе помогает музыка и песни, звукотерапия расслабляет и физиологически, и психологически», — отметила специалист.

По ее словам, инструментальная музыка дает возможность освободить психику от переживаний, снизить уровень кортизола и повысить продуктивность. Однако если имеют место серьезные проблемы, например с семьей, лучше всего обратиться к специалисту, подчеркнула Винокурова.

Клинический психолог Дарья Яушева до этого рассказала, как быстрее пережить расставание.

Эксперт посоветовала воспользоваться специальными техниками. Например, выписать эмоции и ощущения на бумагу. При этом она отметила, что на переживания нужно выделить определенное время, вне которого — стараться думать о другом, чтобы не погружаться в них полностью.

