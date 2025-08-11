Употреблявший наркотики россиянин попался в Таиланде на опасном вождении

В Таиланде задержали россиянина за опасную езду под воздействием наркотиков

Россиянин, находившийся под воздействием каннабиса и алкоголя, сел за руль и едва не устроил ДТП в Таиланде. Об этом пишет Pattaya News.

Около 04:00 10 августа на контрольно-пропускном пункте Наклуа в Паттайе задержали из-за опасного поведения водителя черного седана MG. Автомобиль двигался на большой скорости и едва не врезался в спасательный пост фонда Sawang Boriboon Thammasathan Foundation, потеряв управление.

В результате у машины лопнуло переднее левое колесо и остались повреждения спереди. Водитель, 28-летний россиянин, выглядел пьяным и признался, что перед поездкой употреблял алкоголь и курил каннабис. Он извинился перед спасателями традиционным тайским жестом «вай».

По словам очевидцев, автомобиль резко вылетел на тротуар и едва не задел машину и пост спасателей. Водитель скрылся с места, но его догнали и удерживали до приезда правоохранителей. Полиция задержала россиянина для тестов на алкоголь и наркотики, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских, и сам вызвал скорую помощь.