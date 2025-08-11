На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неадекватный краснодарец напал на пенсионерку и пытался воткнуть ей палку в шею

В Краснодаре неадекватный мужчина пытался воткнуть в шею пенсионерки палку
true
true
true
close
Telegram-канал «ЧЕРКАСОВ ВИТАЛИЙ (Азбука горожанина)»

В Краснодаре прохожие задержали неадекватного молодого человека, который нападал на прохожих. Свидетелем инцидента случайно стал местный активист, кандидат в депутаты местной Думы Виталий Черкасов. Он вместе с другими очевидцами удерживал дебошира до приезда полицейских и снимал все на видео. Позже опубликовал запись в своем Telegram-канале.

По словам Черкасова, сначала молодой человек напал на мужчину и схватил его за горло, тому удалось вырваться и убежать. Нападение увидела 70-летняя пенсионерка и сделала дебоширу замечание, после чего тот направил агрессию на нее. Он ударил пожилую женщину по голове и пытался ранить ее в шею палкой для скандинавской ходьбы. Это заметили прохожие и пресекли действия агрессора.

Инцидент произошел на улице 70-летия Октября. Пострадавшую забрали на скорой в больницу.

В пресс-службе полиции подтвердили факт случившегося. Там отметили, что нарушителем порядка оказался 24-летний местный житель. Его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в Подмосковье мужчина с костылем и отверткой напал на пенсионерку на железнодорожной станции.

