Россиянам объяснили, как вести себя с токсичным начальством

Сотрудникам, которые столкнулись с токсичным начальством, важно зафиксировать каждый эпизод злоупотребления с его стороны. Об этом «Москве 24» рассказал HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Он пояснил, что такое руководство отличает публичная критика в адрес сотрудников, переход на личности, использование оскорблений и манипуляций в коммуникации. По его словам, записи фактов нарушения можно показать в отделе кадров, чтобы попытаться решить конфликт на уровне компании.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева добавила, что в случае неправомерных дисциплинарных взысканий работнику следует обратиться в трудовую инспекцию или суд.

«Тогда компанию могут оштрафовать и принудить выплатить моральную компенсацию», — уточнила она.

За оскорбления предусмотрена административная ответственность, они подпадают под статью об унижении чести и достоинства. За это нарушителю грозит штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Опрос hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что только 41% россиян ставят своему непосредственному руководителю оценку «отлично». Остальные оценивают своего руководителя либо удовлетворительно (36%), либо откровенно негативно — 12% назвали его работу некачественной, еще столько же затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что молодые россияне нуждаются в живом диалоге с руководителями чаще, чем старшие коллеги.