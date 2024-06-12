Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге собака нашла и проглотила пакетик с мефедроном во время прогулки

Mash: собака попала в ветклинику после того, как нашла закладку в Петербурге

close
100%
Shutterstock/Nadezhda Zaitceva

Собака нашла и проглотила закладку во время прогулки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Хозяева вышли на прогулку со своим псом, а вернувшись, забеспокоились о его здоровье, так как животное стало тошнить. Его доставили в ветеринарную клинику. Там их питомец все-таки выплюнул застрявший в горле предмет. Им оказался полимерный пакетик с белым порошком внутри.

Затем о находке узнали и в полиции. Стражи порядка изъяли подозрительный сверток и отдали его на экспертизу. Специалисты установили, что внутри находится мефедрон массой почти 0,5 гр.

Проглотившая наркотик собака чувствует себя хорошо, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Ранее в США выросло число отравлений марихуаной среди домашних питомцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами