В Петербурге собака нашла и проглотила пакетик с мефедроном во время прогулки

Собака нашла и проглотила закладку во время прогулки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Хозяева вышли на прогулку со своим псом, а вернувшись, забеспокоились о его здоровье, так как животное стало тошнить. Его доставили в ветеринарную клинику. Там их питомец все-таки выплюнул застрявший в горле предмет. Им оказался полимерный пакетик с белым порошком внутри.

Затем о находке узнали и в полиции. Стражи порядка изъяли подозрительный сверток и отдали его на экспертизу. Специалисты установили, что внутри находится мефедрон массой почти 0,5 гр.

Проглотившая наркотик собака чувствует себя хорошо, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Ранее в США выросло число отравлений марихуаной среди домашних питомцев.