Камеры засняли падение огненного шара, летевшего над Австралией

Камеры засняли в небе над Австралией большой огненный шар, который взорвался в воздухе. Об этом пишет ABC News.

Космическое тело обнаружили над штатом Виктория. Через несколько секунд после вхождения в нижние слои атмосферы метеорит взорвался, из-за чего в небе образовался яркий огненный шар.

Некоторые специалисты полагают, что фрагменты метеорита могли достигнуть земли, и их можно будет обнаружить.

В июне в амеркианском городе Макдоноу, штат Джорджия, произошел необычный инцидент — крышу одного из домов пробил фрагмент метеорита. Об этом сообщило местное Управление по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, никто не пострадал, и обошлось без серьезного ущерба для жильцов.

Весной же ученые пришли к ответу, ответ на который искали десятилетиями. Исследователи из Университета Кобе выяснили, почему метеориты, содержащие углерод, выглядят так, будто подвергались более мягким ударам, чем их безуглеродистые аналоги. Оказалось, что следы высокоскоростных столкновений просто унесло в космос — благодаря горячим газам, образующимся при ударе. Это не только объясняет загадку, волновавшую ученых более 30 лет, но и открывает перспективы для будущей миссии по исследованию карликовой планеты Цереры.

Ранее ученые выяснили, какие метеориты не падают на Землю.