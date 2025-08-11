На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Боятся нелегалов»: кореевед объяснил задержание россиянки в Южной Корее

Кореевед Ланьков: задержанную в Южной Корее россиянку могли посчитать нелегалкой
Telegram-канал «SHOT»

Telegram-канал SHOT сообщил, что россиянку задержали при въезде в Южную Корею — ее допрашивали, а затем несколько дней продержали в подвале сеульского аэропорта. Как заявил «Газете.Ru» кореевед Андрей Ланьков, подобное происходит не впервые, такие меры связаны с борьбой с нелегальной миграцией.

«Подобные случаи происходили и раньше время от времени — южнокорейские пограничники отказывают во въезде тем, кого они, с основанием или без оного, подозревают в желании остаться в Корее на работу. Они боятся, что приедет нелегальный мигрант. У них стоит задача на сокращение нелегальной миграции, на максимальное увеличение легальной миграции», — пояснил эксперт.

По словам Ланькова, избежать проверки в аэропорту невозможно.

«Не вступайте в конфликт с консулом страны, в которую вы едете, и особенно с иммиграционными властями страны, в которой вы живете. Потому что найти на них управу практически невозможно», — посоветовал он.

По данным SHOT, москвичка Татьяна прилетела в отпуск в Южную Корею через Китай – у нее было разрешение на въезд, бронь отеля, обратные билеты и расписанный маршрут. Границу, как сообщило издание, ей перейти не дали: россиянку повели на допрос и стали задавать странные вопросы. В итоге Татьяне выдали документ об отказе во въезде в Южную Корею без объяснения причин, а после этого девушку несколько дней продержали в подвале аэропорта.

