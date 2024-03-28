Украинца, склонявшего российских детей к терактам, объявили в розыск

МВД России объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Овсюк Ярослав, 23 октября 2005 года рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — значится в базе. При этом уголовная статья не уточняется.

Министерство труда Киргизии призывало граждан страны не поддаваться на попытки вербовки для совершения террористических актов в России.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям.

После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее МВД объявило в розыск европейского министра.