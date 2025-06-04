Каждый четвертый молодой россиянин планирует сдавать нормы ГТО

Исследовательский центр FEEDBACK провел опрос, чтобы выяснить, как российская молодежь относится к спорту и какую роль в этом играет комплекс «Готов к труду и обороне». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Участие молодежи в ГТО по-прежнему остается на среднем уровне. В целом у поколения 14–35 лет есть интерес к спорту и готовность заниматься систематически. Поддержка, примеры от авторитетных спортсменов, гибкий формат и дополнительная мотивация становятся факторами вовлеченности.

Большинство молодых россиян (65%) считают спорт важной частью жизни. Это преобладающая установка среди всех возрастных групп, особенно выраженная в категории 26–30 лет (67%). Однако нейтральное отношение — «иногда занимаюсь, но не считаю спорт чем-то обязательным» — разделяют 30% респондентов. Лишь 1% опрошенных заявили, что переоценивают пользу спорта, и еще 4% признались, что им совсем не интересен спортивный образ жизни.

Интересно, что именно в самой младшей возрастной группе (14–18 лет) фиксируется наибольшая доля равнодушных к спорту: 8% респондентов в этом сегменте сообщили, что им «все равно». Среди более взрослых групп таких ответов существенно меньше: 3% у 19–25-летних, 3% у 26–30-летних и всего 1% у 31–35-летних.

Таким образом, несмотря на высокий общий уровень поддержки спорта, важно учитывать тот факт, что нейтральность и пассивность по отношению к физической активности выше именно среди подростков. Это говорит о наличии потенциальной аудитории, которая нуждается не столько в пропаганде ЗОЖ, сколько в более тонком, адресном вовлечении.

Несмотря на высокий уровень декларируемой поддержки здорового образа жизни, у значительной части молодежи спорт все же не входит в регулярную практику. Главная причина, по которой россияне отказываются от фитнеса — лень и желание отдыхать вместо активных занятий. Этот ответ дали суммарно 72% участников опроса. На втором месте — отсутствие спортивных привычек, заложенных в семье с детства (55%), на третьем — нехватка свободного времени из-за учебы или работы (48%).

Многие респонденты указывали также на влияние технологий и увлечение гаджетами (39%), а также на финансовые ограничения — стоимость абонементов, одежды и экипировки (36%). Почти треть опрошенных (31%) отметили проблемы со здоровьем или физические ограничения. Еще 30% признались, что отсутствие спортивной среды среди друзей и знакомых влияет на их собственную мотивацию.

Менее частыми, но значимыми барьерами стали негативный прошлый опыт (25%), недостаток знаний о пользе физической активности (21%), отсутствие удобных мест для занятий (20%) и нехватка бесплатных спортивных мероприятий (17%).

Особенно показателен возрастной срез. Так, младшие участники (14–18 лет) чаще других отмечают негативный опыт, связанный со спортом — насмешки, неудачи, травмы (36% против 16% у старших). А вот нехватка времени становится менее актуальной с возрастом: среди 14–18-летних этот фактор упомянули 56%, тогда как среди 31–35-летних – только 37%.

В целом можно говорить о доминировании личных факторов отказа — низкой внутренней мотивации, отсутствии привычки, страхе неудачи. При продвижении спорта и ГТО важно не только информировать о пользе, но и снижать порог входа — психологический и бытовой, делая спорт частью привычной жизни, а не вызовом.

Как показало исследование, 77% молодых россиян считают, что участие известных спортсменов в сдаче нормативов ГТО имеет значение. Из них 34% уверены, что личный пример вдохновляет и служит мотивацией, еще 43% выбрали вариант «скорее да».

Среди футболистов наибольшее количество положительных откликов получил Игорь Акинфеев: 50% респондентов отметили, что он им нравится и подходит для продвижения ГТО. За ним следуют Артем Дзюба и Александр Головин — по 41%. Среди фигуристов лидирует Евгения Медведева — 58%, Александра Трусова — 56% и Камила Валиева — 55%.

В категории теннисистов наиболее высокие показатели у Марии Шараповой (55%), Даниила Медведева (40%) и Марата Сафина (36%). В хоккее — Александр Овечкин (66%), Евгений Малкин (49%) и Павел Дацюк (40%). Среди бойцов смешанных единоборств — Хабиб Нурмагомедов (55%), Федор Емельяненко (52%) и Петр Ян (38%).

Наибольшая доля тех, кто считает важным личное участие спортсменов в ГТО, зафиксирована в группе 26–30 лет — 37%. В других возрастных группах: 14–18 лет — 32%, 19–25 лет — 35%, 31–35 лет — 31%.

Наиболее действенным способом привлечения внимания к комплексу ГТО, по мнению респондентов, является организация спортивных шоу и показательных выступлений с участием известных спортсменов — этот вариант выбрали 62% опрошенных.

45% поддерживают идею публикации онлайн-тренировок от спортсменов, еще 44% считают эффективными совместные мероприятия с образовательными учреждениями — например, открытые занятия по подготовке к сдаче нормативов. Онлайн-челленджи и марафоны с участием звезд спорта набрали 38%.

Участие спортсменов в благотворительных акциях и массовых мероприятиях отметили 32%, а возможность получать индивидуальные консультации по тренировкам — 30%. Продвижение личных историй успеха спортсменов поддержали 29% респондентов.

Столько же выбрали вариант со съемками спортсменов в художественных фильмах, клипах и сериалах, продвигающих идею ГТО. Лишь 4% молодых людей считают, что известные спортсмены не должны участвовать в продвижении комплекса.

21% респондентов сообщили, что уже сдавали нормативы ГТО и получили знак отличия. 25% пока не участвовали, но планируют. Остальные либо участвовали без получения знака (17%), либо не планируют сдачу вовсе (37%). При этом 53% опрошенных впервые узнали о преимуществах участия в программе в ходе исследования. Еще 36% слышали о поощрениях, но не пользовались ими, и только 11% уже воспользовались возможностями, связанными с получением знака отличия.

Наиболее известные и привлекательные бонусы, связанные с ГТО: дополнительные баллы к ЕГЭ, льготы при поступлении на государственную службу и в силовые ведомства, дополнительные баллы при получении грантов, стипендий и премий, поездки в спортивные лагеря, участие в спортивных мероприятиях, скидки на услуги спортклубов, добавочные дни отпуска или денежные премии.

Вопрос о дополнительных мерах мотивации показал, что наиболее привлекательным стимулом для участия в ГТО молодежь считает денежное вознаграждение — этот вариант выбрали 65% опрошенных. Вторым по популярности стал бесплатный абонемент в спортзал (59%). Также респонденты отмечали: возможность поступления вне конкурса или скидку на обучение (40%), доступ к расширенному медицинскому обследованию (39%), купоны на оплату здорового питания и витаминов (36%), баллы для оплаты культурных мероприятий (31%), мерч с символикой ГТО (22%), признание в соцсетях и на церемониях (14%). Лишь 4% участников опроса заявили, что их не интересуют никакие меры по продвижению ГТО.

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