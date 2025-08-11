Два псковича заманивали мужчин на СВО и похищали их выплаты

В Петербурге двоих псковичей арестовали за кражу денег у отправленных на СВО

В Петербурге будут судить двоих подозреваемых в обмане местных жителей и мужчин из Пскова на миллионы рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, два жителя Пскова убеждали мужчин заключать договоры на льготных условиях на отправку в зону СВО. При этом им обещали, что они не попадут в зону боевого соприкосновения.

Подсудимые якобы оказывали мужчинам помощь с оформлением бумаг и таким образом завладевали банковскими картами. Деньги, которые позже поступали на счета, они похищали. Всего по такой схеме они, по данным «Фонтанки», обманули 45 человек.

«В оперативных материалах подсчитана общая сумма похищенного – 60 млн рублей», – сообщается в публикации.

На данный момент оба фигуранта находятся под стражей.

До этого стало известно о другой схеме обмана участников СВО. Мошенники в социальных сетях предлагали бойцам найти сослуживцев, за эту услугу они берут деньги, некоторых вынуждали брать кредиты.

