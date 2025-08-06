Лжепродюсер обманул семьи, желавшие сделать из детей музыкальных звезд, на миллионы рублей

В Москве правоохранители задержали предполагаемого лжепродюсера, который обманул клиентов на миллионы рублей, обещая их детям продвижение в музыкальной индустрии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что с 2024 по 2025 год мужчина подходил к родителям детей на различных встречах для талантливых детей, представлялся продюсером и убеждал воспользоваться его услугами по продвижению в мире шоу-бизнеса.

«Он демонстрировал в телефоне свои совместные фотографии со знаменитостями, рассказывал о детях, которым якобы уже смог помочь, называл фамилии продюсеров, готовых вложиться в продвижение, обещал концерты и участие в популярных фестивалях», — уточнила Волк.

Аферист общался с клиентами по телефону и под разными предлогами выманивал деньги якобы на организацию банкета со звездой, внесение в список участников фестиваля и так далее. Свои обязательства мужчина не исполнял.

Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 2,8 млн рублей. Эти деньги лжепродюсер пустил на личные нужды.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали афериста, им оказался 18-летний житель Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в России задержали лжепродюсера, который обманывал моделей.