Подросток проглотил десятки батареек, лезвия от бритв, болты и цепи

В Индии врачи извлекли из желудка 14-летнего мальчика 65 инородных тел, ребенок глотал батарейки, болты и бритвенные лезвия. Об этом сообщает The Times of India.

Несовершеннолетний попал в больницу с жалобами на одышку и неприятные ощущения в области живота. До госпитализации семья в течение двух недель обращалась к разным врачам, но они не могли определить причину недуга.

В ходе обследования выяснилось, что в желудке мальчика находится множество инородных тел. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция длилась почти пять часов, из желудка мальчика было извлечено 65 предметов — батарейки, звенья цепей, куски бритвенных лезвий и винты. Врачи сделали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось.

До этого сообщалось, что медики краевой детской больницы Владивостока спасли ребенка, который наглотался магнитных шариков. Из желудка пациента достали более сотни инородных тел. Состояние пострадавшего не вызывает у медиков опасения.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом.