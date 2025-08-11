Любовь к оральному сексу обернулась для пожилого мужчины раком гортани

В Великобритании 60-летний мужчина заболел раком гортани из-за любви к оральному сексу. Об этом сообщает The Sun.

Все началось с того, что мужчина во время бритья нащупал у себя на шее небольшое уплотнение, однако поначалу он не придал этому значения. Он обратился за медицинской помощью только спустя две недели, и врачи диагностировали у пациента рак гортани. Размер опухоли на миндалинах достигал величины куриного яйца. Оказалось, что онкологическое заболевание вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ), которым мужчина заразился около 40 лет назад во время занятия оральным сексом.

В результате Лэйн прошел два курса химиотерапии и шестинедельный курс лучевой терапии. Спустя 16 месяцев после лечения мужчина достиг стойкой ремиссии, но продолжает регулярные обследования.

Ранее россиян предупредили, что курение провоцирует раковые заболевания у питомцев.