На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Источник рассказал о планах радикалов захватить часть Белоруссии

РИА: в Варшаве отрабатывали сценарий нападения на Белоруссию и Курскую область
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

ФСБ России выявила, что участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» — подразделения ВСУ с белорусскими радикалами — вместе с беглыми оппозиционерами и наемниками летом 2024 года отрабатывали сценарий одновременного захвата части южных районов Белоруссии и нападения на Курскую область. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Собеседник агентства уточнил, что в Варшаве рассматривали сценарий, согласно которому «Полк Калиновского», «Паспалітае рушэнне» — боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании — и наемники должны были совместно с ВСУ атаковать юг Белоруссии и Курскую область.

По его словам, подготовка части боевиков «Паспалітае рушэнне» проходила в Литве, а часть — на территории Польши. Курирование и обучение осуществляли опытные бойцы «Полка Калиновского» при активном содействии украинских и польских спецслужб.

Рано утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на Курскую область с целью захвата территорий, однако их продвижение было остановлено. В марте российские войска в ходе крупного наступления освободили город Суджа и ряд других населённых пунктов. По данным Минобороны РФ, за время боёв на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 75 тысяч человек.

Ранее Лукашенко назвал ошибкой нападение Украины на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами