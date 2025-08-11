ФСБ России выявила, что участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» — подразделения ВСУ с белорусскими радикалами — вместе с беглыми оппозиционерами и наемниками летом 2024 года отрабатывали сценарий одновременного захвата части южных районов Белоруссии и нападения на Курскую область. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Собеседник агентства уточнил, что в Варшаве рассматривали сценарий, согласно которому «Полк Калиновского», «Паспалітае рушэнне» — боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании — и наемники должны были совместно с ВСУ атаковать юг Белоруссии и Курскую область.

По его словам, подготовка части боевиков «Паспалітае рушэнне» проходила в Литве, а часть — на территории Польши. Курирование и обучение осуществляли опытные бойцы «Полка Калиновского» при активном содействии украинских и польских спецслужб.

Рано утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на Курскую область с целью захвата территорий, однако их продвижение было остановлено. В марте российские войска в ходе крупного наступления освободили город Суджа и ряд других населённых пунктов. По данным Минобороны РФ, за время боёв на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 75 тысяч человек.

Ранее Лукашенко назвал ошибкой нападение Украины на Курскую область.