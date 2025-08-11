На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, какие подарки не стоит дарить учителям на 1 сентября

Специалист Коломацкая: учителям на 1 сентября не стоит дарить деньги в конверте
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

На 1 сентября и другие праздники учителям не стоит дарить подарки дороже 3 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Она пояснила, что Гражданский кодекс запрещает сотрудникам образовательных организаций принимать подарки дороже этой суммы, потому что это можно расценить как взятку. Вместо этого специалист посоветовала подарить букет. Можно также выбрать менее скоропортящиеся и более оригинальные варианты, например, из зефира, конфет, чая или шоколада.

Кроме того, Коломацкая посоветовала рассмотреть в качестве презента то, что может оптимизировать работу учителя, например, органайзеры, ежедневники, настольные планеры, лазерные указки.

«Сейчас популярны подарочные сертификаты, но выбирая такой презент, надо опять же помнить о лимите в 3 тыс. Также не стоит рассматривать карты в магазины алкогольной продукции или нижнего белья — это нетактично», — предупредила она.

Помимо этого, некорректно дарить учителям деньги в конверте, заключила она.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев до этого говорил, что количество документов, которые приходится заполнять российским педагогам разных уровней образования, уменьшилось в 25 раз.

Ранее россиянам рассказали, как собрать стильный базовый гардероб в школу.

