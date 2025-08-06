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В Рособрнадзоре сообщили о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Рособрнадзор: бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз
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Количество документов, которые приходится заполнять российским педагогам разных уровней образования, уменьшилось в 25 раз. Об этом рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«По всем уровням образования — в 25 раз количество документов уменьшилось, которые они (преподаватели — «Газета.Ru») обязаны заполнять», — отметил специалист.

6 августа министерство просвещения России установило недельные нормы рабочего времени для педагогов в зависимости от их специальности. Учителям определено 18 часов в неделю за ставку. Воспитателям детских садов, педагогам-психологам и социальным педагогам — 36 часов, воспитателям детей с особыми потребностями — 25 часов, музыкальным руководителям и концертмейстерам — 24 часа, учителям-логопедам и дефектологам — 20 часов.

Ранее в Государственной думе РФ предложили платить учителям 13-ю зарплату.

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