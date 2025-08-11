На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе врачи спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца

В Кузбассе врачи спасли женщину, у которой сердце остановилось на 15 минут
true
true
true
close
Shutterstock

В Кубзассе благодаря усилиям врачей выжила женщина, у которой остановилось сердце на 15 минут. Об этом сообщает глава Минздрава региона Андрей Тарасов.

Мать троих детей вызвала медиков, так как почувствовала недомогание: обморочное состояние и одышку. Помимо этого, у нее наблюдалось снижение артериального давления.

«Подоспевшая бригада скорой помощи обследовала пациентку и выявила нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца», – сообщается в публикации.

В медучреждении специалисты реанимировали пациентку и подключили к аппарату ИВЛ. Когда обследования подтвердили наличие тромба, его во время вмешательства растворили.

На данный момент ее состояние улучшилось. Местная жительница проходит курс лечения в отделении неотложной кардиологии. В скором времени ее выпишут.

До этого у москвича остановилось сердце в местной клинике. Мужчина пришел на прием к урологу, но в какой-то момент его состояние ухудшилось, спасти его не удалось.

Ранее у пятилетней девочки остановилось сердце, когда мама красила ей лаком ногти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами