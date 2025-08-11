В Кузбассе врачи спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца

В Кузбассе врачи спасли женщину, у которой сердце остановилось на 15 минут

В Кубзассе благодаря усилиям врачей выжила женщина, у которой остановилось сердце на 15 минут. Об этом сообщает глава Минздрава региона Андрей Тарасов.

Мать троих детей вызвала медиков, так как почувствовала недомогание: обморочное состояние и одышку. Помимо этого, у нее наблюдалось снижение артериального давления.

«Подоспевшая бригада скорой помощи обследовала пациентку и выявила нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца», – сообщается в публикации.

В медучреждении специалисты реанимировали пациентку и подключили к аппарату ИВЛ. Когда обследования подтвердили наличие тромба, его во время вмешательства растворили.

На данный момент ее состояние улучшилось. Местная жительница проходит курс лечения в отделении неотложной кардиологии. В скором времени ее выпишут.

До этого у москвича остановилось сердце в местной клинике. Мужчина пришел на прием к урологу, но в какой-то момент его состояние ухудшилось, спасти его не удалось.

Ранее у пятилетней девочки остановилось сердце, когда мама красила ей лаком ногти.