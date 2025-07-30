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В Москве у пациента остановилось сердце во время визита к урологу

В Москве мужчина впал в кому во время визита к урологу
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В Москве прямо перед осмотром у уролога у мужчины ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в клинике на улице 8 Марта. 31-летний пациент обратился к врачу, так как испытывал проблемы с мочеиспусканием. В клинике, во время подготовки к осмотру, мужчина стал терять сознание.

Поняв, что у посетителя остановилось сердце, специалисты стали его реанимировать. Так как манипуляции не помогали, пациенту вкололи адреналин.

«Наконец сердце смогли запустить, но в сознание мужчина так и не пришел, он впал в кому», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. В течение получаса после этого медики оказывали ему помощь, но спасти не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку. Что именно стало причиной недомогания, не уточняется.

Ранее в США хирурги не заметили ухудшение состояния пациента на операционном столе из-за того, что играли в музыкальное бинго.

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