Во Вьетнаме пьяный турист из России ударил подполковника полиции

SHOT: во вьетнамском Нячанге пьяный россиянин ударил полицейского после ДТП
Telegram-канал «SHOT»

Во Вьетнаме пьяный российский турист избил подполковника полиции после ДТП на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 19-летний Артур Хафизов вместе с девушкой ехал на мотоцикле по городу Нячанг, когда не справился с управлением и столкнулся с женщиной на мопеде. После аварии спутница Хафизова попыталась скрыться с места происшествия, но ее остановили местные жители.

На место прибыл подполковник дорожной полиции города для оформления ДТП. Пока он записывал показания, Хафизов потребовал вернуть ему транспорт. Получив отказ, он подошел сзади и ударил полицейского кулаком по лицу. Туриста задержали, он находится в местном СИЗО до выяснения обстоятельств.

До этого человек в костюме Микки Мауса напал с ножом на туристов в Италии, которые отказались платить за фотографию. По сообщениям местных жителей и туристов, он вымогает деньги у тех, кто фотографируется с ним, а в случае отказа угрожает ножом. Инциденты происходят на популярной туристической улице Виа Толедо.

Ранее стало известно, что российских туристов морили голодом на многочасовой экскурсии в Турции.

