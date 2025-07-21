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Российских туристов морили голодом на многочасовой экскурсии в Турции

SHOT: туристы из РФ провели около 10 часов без еды на экскурсии в Турции
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Shutterstock

Туристы из России пожаловались на ужасные условия экскурсии в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам пострадавших, они отправились в многочасовую экскурсию в город Эфес, которая обошлась им в 11 тысяч рублей. При этом их предупредили о том, что в стоимость еда не входит.

Путешественники решили, что на месте смогут самостоятельно найти место для перекуса, но, по их словам, сделать это не удалось из-за организаторов.

«Когда они пытались купить еду на заправке, одного мужчину гиды буквально вырвали из очереди в кассу, мол, пора спешить», – сообщается в публикации.

При этом угрозы и скандал не помогли – туристам не дали поесть. Помимо этого выяснилось, что достопримечательности на маршруте находятся на реставрации.

Из-за проблем с организацией туристы приехали в отель с головокружением и слабостью. Они полагали, что смогут поесть в гостинице, но, так как экскурсия закончилась на час позже положенного, им пришлось ждать до вечера.

По данным Telegram-канала, отдыхающие требовали возврата средств, но турфирма отказала им.

Ранее медики предупредили об опасных инфекциях после купания в морях Турции.

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