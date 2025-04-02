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Запертая в магазине 73-летняя пенсионерка всю ночь пила алкоголь и курила сигареты

Пенсионерка из Германии, которую заперли в магазине, устроила ночное застолье
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Германии 73-летняя женщина провела целую ночь в супермаркете, употребляя алкоголь. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в небольшом баварском городе Вольфратсхаузен. Сотрудники местного супермаркета пришли утром 2 апреля на работу и сделали любопытное открытие. Оказалось, что накануне кто-то запер внутри посетительницу, пожилую женщину, которая не по своей вине осталась в магазине на ночь.

Время взаперти женщина провела с пользой — выкурила сигареты и выпила алкоголя на сумму около €100, а также набила сумки товарам стоимостью в четырехзначную сумму. Сначала пенсионерка пыталась выбраться из супермаркета, но лишь повредила дверь, а в конце концов справила нужду прямо посреди торгового зала.

Полиция выяснила, что женщина находилась под судебным надзором, и ей было запрещено появляться в этом супермаркете в связи с прошлыми выходками. Какое наказание теперь может грозить нарушительнице, не сообщается.

Ранее в Петербурге охранник торгового центра напал на подростка и запер его в кладовке.

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