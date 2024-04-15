Химик предупредил, какой пластик может стать ядовитым в микроволновке

Пластиковая посуда зачастую используется для хранения приготовленных блюд, и в ней же для экономии времени продукты разогреваются в микроволновой печи. Чтобы в результате обед или ужин не принес вреда здоровью, важно правильно использовать такие контейнеры и емкости, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

«Для этого достаточно обратить внимание на маркировку посуды. Всего в России существует семь типов обозначений. Например, треугольник с цифрой 7 означает, что упаковка сделана из других видов пластика, не попадающих в первые 6 категорий: полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Последний может проникать в пищу в небольших количествах, но при нагреве уровень этого проникновения увеличивается. Поэтому контейнеры и посуду с такой маркировкой для разогревания еды лучше не использовать, а свежеприготовленной пище нужно дать время остыть перед тем, как отправить на хранение», — объяснил он.

Маркировка с цифрой «6» же свидетельствует о том, что предмет изготовлен из полистирола. Обычно это одноразовая посуда, стаканы для йогуртов, лотки для бумаг, пищевые контейнеры. Полистирол становится вредным для здоровья только при условии нагревания свыше 200 градусов. Использовать его в микроволновой печи можно, но важно понимать, что скорее всего тара размягчится, потеряет форму, а содержимое — вытечет.

«Выбрать безопасную посуду для микроволновки достаточно просто. На ней либо содержится соответствующее указание, либо маркировка с цифрой «5» в треугольнике. Это тара из полипропилена, он безопасен для человека. Кстати, на маркировку контейнеров и другой пластиковой посуды важно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин. Некоторые из моделей разогревают воду до 85 градусов, это подходит далеко не для каждого пластика», — резюмировал Дорохов.

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