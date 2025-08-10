В Перми мальчик не выжил, упав на землю после удара по затылку от сверстника

В Перми 13-летний мальчик получил удар по затылку от сверстника и не выжил

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, упав на спортивной площадке в Перми. Об этом сообщает kp.ru.

Драка, закончившаяся летальным исходом одного из участников, произошла утром 7 августа у одного из лицеев в Индустриальном районе. По словам очевидцев, конфликт между двумя мальчикам возник, когда один не дал другому семечек.

«13-летнего мальчика ударили по затылку, он потерял сознание и упал, а потом у него то ли приступ удушья начался, то ли кровоизлияние в мозг», — говорят местные.

Мальчика госпитализировали, но реанимировать не смогли. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого в Петербурге 16-летнего подростка ранили в уличной драке. Двое подростков поссорились у дома на проспекте Науки и начали драться. Во время потасовки 18-летний молодой человек нанес потерпевшего несколько ударов ножом. Он попал в больницу с колото-резаными ранениями левого локтя, грудной клетки, правого бедра и ушной раковины. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее в Хакасии мужчина обстрелял подростков, которые громко разговаривали.