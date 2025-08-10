На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Перми мальчик не выжил, упав на землю после удара по затылку от сверстника

В Перми 13-летний мальчик получил удар по затылку от сверстника и не выжил
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы, упав на спортивной площадке в Перми. Об этом сообщает kp.ru.

Драка, закончившаяся летальным исходом одного из участников, произошла утром 7 августа у одного из лицеев в Индустриальном районе. По словам очевидцев, конфликт между двумя мальчикам возник, когда один не дал другому семечек.

«13-летнего мальчика ударили по затылку, он потерял сознание и упал, а потом у него то ли приступ удушья начался, то ли кровоизлияние в мозг», — говорят местные.

Мальчика госпитализировали, но реанимировать не смогли. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого в Петербурге 16-летнего подростка ранили в уличной драке. Двое подростков поссорились у дома на проспекте Науки и начали драться. Во время потасовки 18-летний молодой человек нанес потерпевшего несколько ударов ножом. Он попал в больницу с колото-резаными ранениями левого локтя, грудной клетки, правого бедра и ушной раковины. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее в Хакасии мужчина обстрелял подростков, которые громко разговаривали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами