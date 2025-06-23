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Хозяйка пуделя обвинила груминг-салон в Петербурге в издевательствах над животным

Пудель пострадал во время стрижки в петербургском салоне

Петербурженка обвинила груминг-салон в издевательствах над ее пуделем. По словам девушки, собаку покалечили во время стрижки, сообщает «Mash на Мойке».

Недавно хозяйка пуделя решила постричь питомца в зоопарикмахерской «Нэнси» на Парнасе. Во время процедуры она находилась в другом помещении, и не видела, как обращаются с ее собакой, но после груминга у той появились покраснения, порезы и кровоподтеки.

Ветеринары диагностировали у животного кожную инфекцию, также известную как пост-груминговый фурункулез. Собачница надеется привлечь салон к ответственности. Однако владельцы заведения для собак отрицают свою вину и утверждают, что в таком исходе виновата собака, якобы она сама себе все расчесала уже после стрижки.

Ранее на посетителя ветклиники в Белгороде напала собака, которая там живет.

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