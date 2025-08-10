В вузах России рассказали о росте количества заявлений на обучение по контракту

ТАСС: число заявлений на обучение в вузах РФ на платной основе выросло до 100%

Количество заявлений от абитуриентов на обучение в российских вузах на платной основе выросло с 19% до 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущие вузы России.

В пресс-службе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) журналистам рассказали, что по данным на 7 августа спрос на бюджетные места вырос на 44%, на контрактные — до 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о направлениях бакалавриата и специалитета.

Ответственный секретарь приемной комиссии Московского Политеха Юрий Анфимов отметил, что количество заявлений на платное обучение выросло на 86%. Он отметил, что на момент 7 августа количество договоров на платное обучение увеличилось в два раза по сравнению с 2024 годом.

В приемной комиссии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) сообщили, что рост количества поступающих на контракт составил 64%, на договорную основу было подано более 100 тыс. заявлений.

Помимо этого, увеличение количества заявлений на платную основу было отмечено в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Российском государственном социальном университете (РГСУ) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Ранее в России назвали среднюю стоимость платного высшего образования.