Неизвестный повредил воинские захоронения участников СВО в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело после повреждения неизвестным крестов с мемориальными досками на могилах участников спецоперации в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По их данным, неизвестный повредил надмогильные кресты, увековечивающие память которые отдали свою жизнь на защиту страны, что квалифицируется по статье 243.4 УК РФ — повреждение воинских захоронений.

В следственном отделе по Красному Сулину отметили, что после поступления сообщения о происшествии было проведено осмотр места событий, назначены судебные экспертизы, а также ведется работа по установлению личности подозреваемого.

До этого в Нижегородской области неизвестные украли флаги с могил бойцов СВО. Как рассказали родственники бойцов, российские флаги постоянно пропадают на Николо-Погостинском кладбище. Каждый раз близкие участников СВО приносили новые триколоры, но их через время тоже похищали.

Ранее вандалы сожгли и разгромили могилу военного корреспондента Александра Федорчака.