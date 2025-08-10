На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским дачникам с сентября запретят зарабатывать на своих участках

Юрист Кулачкин: с 1 сентября в СНТ запретят предпринимательскую деятельность
true
true
true
close
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года предпринимательская деятельность на участках в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в России будет полностью запрещена. Об этом сообщили телеканалу «Рен ТВ» юрист Никита Кулачкин.

По его словам, законодатели запретят использование участков для хостелов, складов, мастерских, автосервисов и других коммерческих целей.

В тексте закона подчеркивается, что все постройки на территории СНТ должны служить исключительно личным нуждам граждан, при этом никаких исключений для торговли или бытовых услуг не предусмотрено. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность, а местные органы власти получат расширенные полномочия для проведения проверок на участках.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов прокомментировал информацию о запрете строительства бань на дачных участках. Он пояснил, что согласно Земельному кодексу РФ, строительство объектов недвижимости на земельных участках допускается в рамках установленного вида разрешенного использования (ВРИ).

Ранее стало известно, из-за чего чаще всего российские дачники ссорятся друг с другом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами