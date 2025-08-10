Российским дачникам с сентября запретят зарабатывать на своих участках

С 1 сентября 2025 года предпринимательская деятельность на участках в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) в России будет полностью запрещена. Об этом сообщили телеканалу «Рен ТВ» юрист Никита Кулачкин.

По его словам, законодатели запретят использование участков для хостелов, складов, мастерских, автосервисов и других коммерческих целей.

В тексте закона подчеркивается, что все постройки на территории СНТ должны служить исключительно личным нуждам граждан, при этом никаких исключений для торговли или бытовых услуг не предусмотрено. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность, а местные органы власти получат расширенные полномочия для проведения проверок на участках.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов прокомментировал информацию о запрете строительства бань на дачных участках. Он пояснил, что согласно Земельному кодексу РФ, строительство объектов недвижимости на земельных участках допускается в рамках установленного вида разрешенного использования (ВРИ).

