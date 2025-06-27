Стало известно, из-за чего чаще всего российские дачники ссорятся друг с другом

Дачники очень часто вступают в конфликтные ситуации – омрачают их отдых споры из-за шума от работающей техники, затенения посадок деревьями и многие другие. Наиболее распространенные темы ссор назвал RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Отметим, что в последнее время активно обсуждается тема запрета на установку глухих заборов между соседними участками на даче. Однако, как объяснила газете «Известия» судебный юрист Любава Трофимова, в России такой закон не принимался, а основные нормы прописаны в своде правил СП 53.13330.2019. Они разрешают установку между участками только сетчатых или решетчатых ограждений, но при письменном согласии соседей можно установить забор из других материалов.

Что касается споров, то самой болезненной темой для дачников являются границы участков, так как многие сталкиваются с тем, что заборы устанавливаются с нарушением норм и захватывают часть земли соседа, рассказал Чаплин.

«Чтобы избежать конфликта, я всегда рекомендую заранее проверить кадастровые документы и при необходимости вызвать геодезиста для точного межевания», — отметил он.

Второй важной темой споров и конфликтов он назвал затенение посадок деревьями и кустарниками. Причем эта сфера также регулируется – по закону высокие деревья можно сажать на расстоянии от четырех метров от границы участка. При нарушении этого правила можно обратиться в правление садового товарищества или подать иск в суд, отметил депутат.

Также частыми поводами для ссор становятся шумные вечеринки и работающая техника. На даче действуют те же нормы, что и в городе – шум от соседей после 23:00 считается нарушением, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, важно не складировать отходы или компостные кучи около забора, так как нередко именно это становится поводом для конфликта. Подобные вопросы, по его словам, решаются через правление СНТ, причем часто все заканчивается штрафом за нарушение санитарных норм.

Нельзя соседям перекрывать доступ к общим коммуникациям – например, колодцу, общим трубам, так как это – повод для серьёзного разбирательства. При подобных инцидентах депутат порекомендовал обращаться в соответствующие инстанции.

Среди других причин конфликтов дачников он также назвал споры из-за парковок, проездов к участкам, домашних животных на выгуле.

Ранее в Роскачестве разъяснили главные правила установки забора на даче.