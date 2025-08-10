Россиянам рассказали, как распознать бесполезное моющее средство, которое ничего не отмоет

В мире бытовой химии, как и в фармакологии, существуют свои «фуфломицины» — средства с громкими обещаниями, но нулевой эффективностью. Основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин рассказал «Газете.Ru», что потребители часто доверяют яркой упаковке или приятному запаху, принимая их за признаки действенности, тогда как истинная эффективность кроется в составе и концентрации активных веществ. Он объяснил, как отличить бесполезную «пустышку» от качественного моющего средства.

«Главный маркер неэффективности — маленькая доля поверхностно-активных веществ (ПАВ) при обилии воды. ПАВ — основа любого моющего средства, ответственная за эмульгирование жиров и удаление загрязнений. Если в составе вода стоит на первом месте, а концентрат ПАВ не превышает 5–15%, средство потребует многократного смывания и не справится с серьезными загрязнениями», — объяснил эксперт.

Еще один тревожный сигнал — наличие агрессивных, но нефункциональных компонентов: хлора, аммиака, высоких доз фосфатов или формальдегида. Хлор создает иллюзию чистоты за счет резкого запаха и отбеливающего эффекта, но часто повреждает поверхности, раздражает дыхательные пути и малоэффективен против жира без дополнительных ПАВ. Аммиак в средствах для стекол дает временный блеск, но не удаляет органические загрязнения, а его пары опасны для здоровья. Байчурин подчеркивает: такие ингредиенты — попытка производителя создать «эффект присутствия» при минимальной себестоимости.

«Производители часто компенсируют слабость состава искусственными пеногасителями или пенообразователями. Обильная пена — мнимый признак чистоты, на самом деле она мешает работе посудомоечных машин и требует больше воды для смывания. В профессиональной химии, предпочтение отдается низкопенным или непенным формулам с высокой концентрацией активных веществ. Еще одна уловка — синтетические отдушки и красители. Резкий «лимонный» или «морозный» аромат маскирует недостаточную очищающую способность, а яркие цвета средства привлекают внимание, но не влияют на результат. В качественных составах отдушки либо минимальны, либо имеют натуральное происхождение», — сказал он.

Качественный продукт отличается сбалансированной формулой с доминированием функциональных компонентов.

«Биоразлагаемые ПАВ растительного происхождения (например, D-лимонен из цитрусовых): они эффективно растворяют жир без вреда для кожи и экологии. Энзимы (протеазы, амилазы): расщепляют белковые и крахмальные загрязнения даже в холодной воде. Комплексоны (лимонная кислота, цитраты): смягчают воду, усиливая действие ПАВ. Экобезопасные дезинфицирующие агенты (например, четвертичные аммонийные соединения в низких концентрациях) вместо хлора», — рассказал специалист.

Первый шаг при выборе — изучить состав, игнорируя маркетинговые надписи «эко», «натуральное» или «био». Ищите конкретные названия ПАВ (например, кокоглюкозид, лаурилглюкозид) и энзимов, избегая общих формулировок вроде «комплекс активных веществ». Второй шаг — обратить внимание на упаковку. Качественные средства часто разливают в непрозрачные или темные флаконы — это защищает активные вещества (например, энзимы) от разрушения под действием света. Третий — консистенция и рекомендации по разведению. Густые гели с пометкой «концентрат» экономичнее и эффективнее водянистых растворов.

«Задача качественной бытовой химии — решать проблемы чистоты, а не создавать их. Если после уборки вы не чувствуете жжение в глазах, а посуда блестит без разводов — вы нашли качественное средство», — резюмировал он.

