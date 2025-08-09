Командир лунной миссии «Аполлон-13» умер в возрасте 97 лет

Командир совершившего посадку на Луне космического корабля «Аполлон-13» Джеймс Ловелл умер в 97 лет. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Характер и непоколебимое мужество Джима помогли нашей нации достичь Луны и превратили потенциальную трагедию в успех, из которого мы многому научились», — прокомментировали кончину астронавта в NASA.

Под потенциальной трагедией имеется в виду инцидент во время полета «Аполлона-13» в 1970 году, во время которого на модуле «Аполлона-13», в котором путешествовали Ловелл и еще два астронавта, произошел взрыв кислородного баллона. Из-за этого им пришлось провести четыре дня в другом модуле, менее приспособленном для жизни. В фильме, посвященном лунной миссии, игравший Ловелла Том Хэнкс прокомментировал эту ситуацию ставшей крылатой фразой «Хьюстон, у нас проблемы». В реальности эту фразу сказал Джон Суайгерт.

По словам самого астронавта, после того, как он испытал близость смерти во время миссии, он перестал волноваться во время других критических ситуаций, вспоминая, что он мог умереть еще несколько лет назад во время полета.

За свою карьеру Ловелл успел побывать в космосе четыре раза и суммарно провел там 715 ч 6 мин. При этом он был единственным из пяти участников лунной миссии, кто так и не побывал на поверхности земного спутника.

Ранее «Газета.Ru» решила напомнить, кем Нил Армстронг был до лунных полетов и почему они так же реальны, как жизнь и походы Наполеона.