В Петербурге затопило «Капитана Ушакова»

В Петербурге во время достройки затопило морской буксир «Капитан Ушаков»

В Санкт-Петербурге затонул строящийся морской буксир. Об этом сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По его данным, инцидент произошел накануне во время работ по достройке судна на территории Балтийского завода. Пришвартованный к причалу буксир накренился на правый борт. Из-за этого затопило помещение вспомогательных механизмов. При этом никто не пострадал, сумма ущерба уточняется.

Как отмечает СК, следователи проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»), чтобы установить обстоятельства случившегося. Ведомство опубликовало фото судно под названием «Капитан Ушаков», наехавшего на сушу и заваленного на правый борт.

В начале августа береговая охрана США опубликовала расследование, посвященное причинам крушения глубоководного батискафа «Титан» с миллиардерами на борту в 2023 году. Комиссия пришла к выводу, что катастрофы можно было избежать при надлежащем обслуживании судна и внимании к разумным опасениям технических специалистов. Виновником аварии названа американская компания OceanGate. В ее эксплуатации находился «Титан». При ЧП не выжили пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша.

Ранее появились кадры с прыгающими в воду с горящего парома пассажирами.