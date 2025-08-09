В Дагестане ветка дерева упала на туристок, одну из них не спасли

В Дагестане при падении ветки дерева две женщины пострадали, одна не выжила

В Дагестане часть дерева обрушилась на туристов. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел около Джума-мечети в Дербенте. Туристов привели к одной из местных достопримечательностей – дереву «Платан-восточный». Путешественники фотографировались на его фоне, и в какой-то момент одна из веток рухнула. В результате пострадали три женщины.

«К большому несчастью, одна не выжила, травмы оказались слишком серьезными», – сообщается в публикации.

Известно, что женщина приехала в Дербент из Йошкар-Олы. Известно, что она работала секретарем руководителя на предприятии и приехала на курорт вместе с близкими. В этот момент мужа рядом не было, но он приехал в Дагестан после того, как получил новости о супруге.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В инциденте следователи усмотрели признаки халатности должностных лиц.

По данным kp.ru, в последний раз дерево осматривали в 2023 году, тогда ему обрезали ветки. После произошедшего в городе проведут ревизию всех деревьев на туристических объектах.

Ранее дерево рухнуло на людей из-за сильного ветра в Тобольске.